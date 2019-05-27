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Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий

Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий

Киев  •  УНН

 • 14361 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 12 дворов на Прикарпатье, 400 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в трех населенных пунктах области, а именно: Калушский район (город Калуш, село Перевозец) и Надворнянский район (село Пнев)", - сообщили в ведомстве о ситуации в Ивано-Франковской области.

За время работы ГСЧС на Прикарпатье эвакуированы 76 человек, из них 12 детей, и 10 автомобилей, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка, откачано 34 тыс. 778 куб. м воды.

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Что касается Закарпатья, то подтоплений жилых домов на данный момент нет, как и подвалов домов и дворов.

"Остаются подтопленными 400 га (угодий - ред.)", - сообщили спасатели о ситуации в Закарпатской области, уточнив, что подтоплений пастбищ на сегодня нет.

На Закарпатье в целом откачано 32 тыс. 80 куб м. воды.

Уровень воды постепенно спадает как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской области.

Как сообщал УНН, в правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтоплений.

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