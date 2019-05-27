Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий

КИЕВ. 27 мая. УНН. Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 12 дворов на Прикарпатье, 400 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.