Жителів заходу України попередили про можливе підтоплення доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Через підвищення рівнів води на рiчках басейну Прип'ятi можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення у Волинській та Рівненській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
За даними Укргідрометцентру, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води:
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- 27-28 травня на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж очікується подальше підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав та сільгоспугідь.
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- 27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 8 годину 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у низці сіл Любешівського, Маневицького районів Волинської області та Сарненського району Рівненської області.
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Нагадаємо, через проливні дощі, які нещодавно обрушилися на захід України, досі підтоплено 12 дворів на Прикарпатті, 400 га сільськогосподарських угідь на Закарпатті.