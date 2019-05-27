Жителей запада Украины предупредили о возможном подтоплении дорог

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 58561 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75380 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89042 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122294 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111455 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144619 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130126 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130195 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Жителей запада Украины предупредили о возможном подтоплении дорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Из-за повышения уровня воды на реках бассейна Припяти возможно достижение отметки затопления дорог местного значения в Волынской и Ровенской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, ожидается продолжение повышения уровней воды:

  • 27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.
  • 27 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 часов 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого районов Волынской области и Сарненского района Ровенской области.

Напомним, из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 12 дворов на Прикарпатье, 400 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье.

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