Жителей запада Украины предупредили о возможном подтоплении дорог

По данным Укргидрометцентра, ожидается продолжение повышения уровней воды:



27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.



27 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 часов 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого районов Волынской области и Сарненского района Ровенской области.



Напомним, из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 12 дворов на Прикарпатье, 400 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье.