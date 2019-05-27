У Донецькій області через рясні дощі підтопило десяток вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Донецькій області, у містах Торецьк та Слов’янськ, на минулих вихідних підтопило житлові будинки через інтенсивні опади. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Протягом минулих вихідних на території Донеччини спостерігалось погіршення погодних умов, а саме рясні опади. В результаті сталося підтоплення житлових будинків у м. Торецьк та Слов’янськ", - йдеться в повідомлені.
Так, у неділю, 26 травня, на вул. Сімейко, Ланова, Тимошенко, Красногірська та пров. Зоряний, Лановий рятувальники за допомогою багра та лопат провели очистку водостічних канав. А на вул. О. Яковлева гідроелеватором - відкачку води з будинку та території двору у кількості 30 куб. м.
Того ж дня рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали воду з будинку та території двору у кількості 250 куб. м. Підтоплення сталися на вул. Качалова, Героїв праці, Руднична у м. Торецьк.
Нагадаємо, через проливні дощі, які нещодавно обрушилися на захід України, досі підтоплено 12 дворів на Прикарпатті, 400 га сільськогосподарських угідь на Закарпатті.
Через підвищення рівнів води на річках басейну Прип'яті можливе затоплення доріг місцевого значення у Волинській та Рівненській областях.