В Днепре вручили подозрение мужчине, который избил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Днепре мужчине, который нанес телесные повреждения полицейскому при исполнении служебных обязанностей, вручили подозрение. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Сегодня, 30 августа, следователи, по согласованию с прокуратурой Днепропетровской области, вручили мужчине письменное подозрение в совершении данного правонарушения", - сообщили правоохранители.
По данным полицейских, гражданин 1973 года рождения обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Так, событие произошло 26 августа в Днепре.
"Во время охраны общественного порядка указанный гражданин, провоцируя конфликтную ситуацию и не реагируя на замечания правоохранителей, нанес несколько ударов полицейскому", - отметили в полиции.
По данному факту следователи начали уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, накануне в Днепре произошел взрыв в легковом авто. По информации ГУНП в Днепропетровской области, в результате взрыва погиб 71-летний мужчина.