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В Днепре вручили подозрение мужчине, который избил полицейского

Киев • УНН

 • 19112 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Днепре мужчине, который нанес телесные повреждения полицейскому при исполнении служебных обязанностей, вручили подозрение. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепре вручили подозрение мужчине, который избил полицейского

"Сегодня, 30 августа, следователи, по согласованию с прокуратурой Днепропетровской области, вручили мужчине письменное подозрение в совершении данного правонарушения", - сообщили правоохранители.

По данным полицейских, гражданин 1973 года рождения обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Так, событие произошло 26 августа в Днепре.

"Во время охраны общественного порядка указанный гражданин, провоцируя конфликтную ситуацию и не реагируя на замечания правоохранителей, нанес несколько ударов полицейскому", - отметили в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, накануне в Днепре произошел взрыв в легковом авто. По информации ГУНП в Днепропетровской области, в результате взрыва погиб 71-летний мужчина.

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