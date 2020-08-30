У Дніпрі вручили підозру чоловіку, який побив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Дніпрі чоловіку, який наніс тілесні ушкодження поліцейському при виконанні службових обов’язків, вручили підозру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Сьогодні, 30 серпня, слідчі, за погодження із прокуратурою Дніпропетровської області, вручили чоловіку письмову підозру у скоєнні даного правопорушення", - повідомили правоохоронці.
За даними поліцейських, громадянин 1973 року народження обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
Так, подія сталася 26 серпня у Дніпрі.
"Під час охорони публічного порядку вказаний громадянин, провокуючи конфліктну ситуацію та не реагуючи на зауваження правоохоронців, завдав кілька ударів поліцейському", - зазначили у поліції.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, напередодні у Дніпрі стався вибух у легковому авто. За інформацією ГУ НП у Дніпропетровській області, у результаті вибуху загинув 71-річний чоловік.