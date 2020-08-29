У Дніпрі вибухнула автівка, загинув 71-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Дніпрі стався вибух у легковому авто. За інформацією ГУ НП у Дніпропетровській області, у результаті вибуху загинув 71-річний чоловік, передає УНН.
"Подія сталася о 10.20 біля одного з ринків в Шевченківському районі. У момент вибуху в автомобілі знаходився лише водій. Постаждалий отримав тілесні ушкодження від яких помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліціі, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. З місця події правоохоронці вилучили фрагменти магнітного збору, кільце та чеку. За попередніми висновками експертів вибухнути могла граната Ф-1.
Особу потерпілого встановлено. Це житель Солонянського району. Інші особи та припарковані поруч автомобілі не постраждали.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Луганщині чоловік намагався підірвати автомобіль гранатою.