На Луганщині чоловік намагався підірвати автомобіль гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Попасній довели в суді вину чоловіка, який намагався підірвати автомобіль гранатою. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.
“Вироком Попаснянського районного суду Луганської області чоловіка визнано винним та засуджено до 5 років позбавлення волі за фактом придбання та носіння боєприпасів без передбаченого законом дозволу, а також хуліганства із застосуванням спеціального предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 20 березня раніше неодноразово судимий 40-річний чоловік знайшов біля покинутого будинку у м. Золоте гранату Ф-1 та заклав її під заднє колесо автомобіля “ЗАЗ-VIDA”, що був припаркований біля приватного будинку.
“Вибух транспортного засобу попередили правоохоронці, які під час патрулювання в населеному пункті виявили небезпечний вибуховий пристрій та знешкодили на місці. У ході судового розгляду прокуратурою повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень”, — повідомили в прокуратурі.
У відомстві додали, що вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.
Як повідомляв УНН, в Одеській області чоловік кинув гранату в гостей. Внаслідок події постраждали троє жителів Вінницької області, які приїхали до знайомих. Їх з осколковими пораненнями доправили в лікарню.