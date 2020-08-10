В Луганской области мужчина пытался подорвать автомобиль гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Попасной доказали в суде вину мужчины, который пытался подорвать автомобиль гранатой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
“Приговором Попаснянского районного суда Луганской области мужчину признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы по факту приобретения и ношения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, а также хулиганства с применением специального предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 263, ч . 4 ст. 296 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 марта ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина нашел у заброшенного дома в пгт. Золотое гранату Ф-1 и заложил ее под заднее колесо автомобиля “ЗАЗ-VIDA”, который был припаркован возле частного дома.
“Взрыв транспортного средства предотвратили правоохранители, во время патрулирования в населенном пункте обнаружили опасное взрывное устройство и обезвредили на месте. В ходе судебного разбирательства прокуратурой полностью доказана вина обвиняемого в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений”, — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.
Как сообщал УНН, в Одесской области мужчина бросил гранату в гостей. В результате происшествия пострадали трое жителей Винницкой области, которые приехали к знакомым. Их с осколочными ранениями доставили в больницу.