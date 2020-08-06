В Одеській області чоловік кинув гранату в гостей: троє осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Одеській області чоловік кинув гранату в гостей. Внаслідок події постраждали троє жителів Вінницької області, які приїхали до знайомих. Їх з осколковими пораненнями доправили в лікарню, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП в Одеській облсті.
"Сьогодні ... надійшло повідомлення про те, що близько третьої ночі в с. Піщана на подвір’ї 39-річної місцевої жительки вибухнула граната", - йдеться у повідомленні.
Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП та слідчо-оперативна група Балтського відділу поліції. За вказаним фактом розпочате провадження, передбачене ч. 2 ст. 15 і ч.2 п.1 та п.5 ст.115 Кримінального кодексу України, повідомили у поліції.
"Попередньо встановлено, що під час спільного вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки співмешканець господині кинув у бік гостей гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років та 30-річна жінка, які були доставлені у медичний заклад. Поки поранених госпіталізовували, зловмисник з місця події втік", - йдеться у поліції.
Вживаються заходи по встановленню його місця знаходження та затриманню, зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, в Обухові чоловік біля зупинки влаштував "хаотичну стрільбу", одну людину поранено.