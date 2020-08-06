В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей: три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей. В результате происшествия пострадали трое жителей Винницкой области, которые приехали к знакомым. Их с осколочными ранениями доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Одесской облсти.
"Сегодня ... поступило сообщение о том, что около трех ночи в с. Песчаная во дворе 39-летней местной жительницы взорвалась граната", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления ГУНП и следственно-оперативная группа Балтского отдела полиции. По данному факту начато производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15 и ч.2 п.1 и п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.
"Предварительно установлено, что во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в полиции.
Принимаются меры по установлению его места нахождения и задержанию, отметили правоохранители.
Напомним, в Обухове мужчина возле остановки устроил "хаотическую стрельбу", один ранен.