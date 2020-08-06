В Обухові чоловік біля зупинки влаштував "хаотичну стрільбу", одну людину поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Обухові чоловік здійснив кілька пострілів у бік зупинки громадського транспорту, у результаті чого поранив 20-річну продавчиню кіоску. Поліція затримала зловмисника, вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину серед міста Обухів. Поліцейські затримали стрілка у Києві та вилучили у нього зброю. Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання і за скоєне йому загрожує позбавлення волі до 7 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у місті Обухів ввечері невстановлений водій на автівці синього кольору здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. У результаті чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби. Стрілок зник у невідомому напрямку, а 20-річну потерпілу доправили до лікарні, де їй діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.
"Затримали зловмисника у Києві у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний столичний житель. Під час затримання поліція у нього вилучила пістолет "Форт-12", набої, дозвільні документи", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них, під час руху автівки, з хуліганських мотивів почав вести хаотичну стрільбу у бік автомобіля свого опонента. У результаті цих неприцільних пострілів постраждала дівчина-продавець.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував на своїй сторінці у Fаcebook відео з наркоаграрієм, який стріляв у поліцейських і погрожував гранатою.