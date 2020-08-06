В Обухові чоловік біля зупинки влаштував "хаотичну стрільбу", одну людину поранено

"Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину серед міста Обухів. Поліцейські затримали стрілка у Києві та вилучили у нього зброю. Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання і за скоєне йому загрожує позбавлення волі до 7 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті Обухів ввечері невстановлений водій на автівці синього кольору здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. У результаті чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби. Стрілок зник у невідомому напрямку, а 20-річну потерпілу доправили до лікарні, де їй діагностували непроникаюче поранення грудної клітки.

"Затримали зловмисника у Києві у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний столичний житель. Під час затримання поліція у нього вилучила пістолет "Форт-12", набої, дозвільні документи", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них, під час руху автівки, з хуліганських мотивів почав вести хаотичну стрільбу у бік автомобіля свого опонента. У результаті цих неприцільних пострілів постраждала дівчина-продавець.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував на своїй сторінці у Fаcebook відео з наркоаграрієм, який стріляв у поліцейських і погрожував гранатою.