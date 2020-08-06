В Обухове мужчина возле остановки устроил "хаотическую стрельбу", один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Обухове мужчина совершил несколько выстрелов в сторону остановки общественного транспорта, в результате чего ранил 20-летнюю продавщицу киоска. Полиция задержала злоумышленника, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу среди города Обухов. Полицейские задержали стрелка в Киеве и изъяли у него оружие. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит лишение свободы до 7 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе Обухов вечером неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В результате чего была травмирована девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся в неизвестном направлении, а 20-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.
"Задержали злоумышленника в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 33-летний столичный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы", - говорится в сообщении.
Установлено, что конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Меру пресечения для него изберет суд", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Fаcebook видео наркоагрария, который стрелял в полицейских и угрожал гранатой.