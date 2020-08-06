В Обухове мужчина возле остановки устроил "хаотическую стрельбу", один человек ранен

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88600 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102817 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128197 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108096 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128402 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101455 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102237 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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В Обухове мужчина возле остановки устроил "хаотическую стрельбу", один человек ранен

В Обухове мужчина возле остановки устроил "хаотическую стрельбу", один человек ранен

Киев  •  УНН

 • 12008 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Обухове мужчина совершил несколько выстрелов в сторону остановки общественного транспорта, в результате чего ранил 20-летнюю продавщицу киоска. Полиция задержала злоумышленника, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу среди города Обухов. Полицейские задержали стрелка в Киеве и изъяли у него оружие. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит лишение свободы до 7 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Обухов вечером неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В результате чего была травмирована девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся в неизвестном направлении, а 20-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.

"Задержали злоумышленника в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 33-летний столичный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы", - говорится в сообщении.

Установлено, что конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Меру пресечения для него изберет суд", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Fаcebook видео наркоагрария, который стрелял в полицейских и угрожал гранатой.

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