В Днепре взорвалась машина, погиб 71-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Днепре произошел взрыв в легковом авто. По информации ГУ НП в Днепропетровской области, в результате взрыва погиб 71-летний мужчина, передает УНН.
"ЧП произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.
На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1.
Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района. Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Луганской области мужчина пытался взорвать автомобиль гранатой.