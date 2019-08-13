В Днепре пятеро мужчин расстреляли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре задержали пятерых мужчин, которые стреляли по автомобилю. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Как установили полицейские, 11 августа, около 23:00, на ул. Баженова в Днепре мужчины на автомобиле BMW Х5 начали стрелять по чужой машине, после чего уехали с места происшествия.
В результате автомобиль получил повреждения, люди не пострадали.
В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы. Оружие изъято и направлено на экспертизу.
По подозрению в совершении преступления установлены и опрошены пятеро местных жителей в возрасте от 20 до 31 года. Все они задержаны.
Двум мужчинам вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
Напомним, злоумышленников, которые совершили стрельбу под Киевом, арестовали без залога.