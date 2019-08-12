Зловмисників, які вчинили стрілянину під Києвом, арештували без застави
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Підозрюваних, які вчинили розбій із стріляниною на Київщині, взято під варту без застави. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
"Києво-Святошинський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання двом чоловікам, підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, п.12 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (Розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, подія сталася 9 серпня. Підозрювані у 35-річного постраждалого, який нібито заборгував їм 200 тисяч доларів США, вирвали пакет. Потім один з них здійснив кілька пострілів у бік чоловіка. Підозрювані зникли на автомобілі.
У потерпілого діагностували кульове поранення грудної клітини, живота та руки. Внаслідок отриманих поранень чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Він перебуває у лікувальному закладі. Невдовзі після вчинення злочину нападників було затримано працівниками поліції.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Київщині п’яний прокурор влаштував стрілянину.