Злоумышленников, совершивших стрельбу под Киевом, арестовали без залога
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Подозреваемые, совершившие разбой со стрельбой в Киевской области, взяты под стражу без залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Киево-Святошинский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании двум мужчинам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15 п.12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Криминального кодекса Украины меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, происшествие произошло 9 августа. Подозреваемые у 35-летнего пострадавшего, который якобы задолжал им 200 000 долларов США, вырвали пакет. Потом один из них произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. Подозреваемые скрылись на автомобиле.
У пострадавшего диагностировали пулевое ранение грудной клетки, живота и руки. В результате полученных ранений мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Он находится в лечебном учреждении. Вскоре после совершения преступления нападавшие были задержаны сотрудниками полиции.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киевской области пьяный прокурор устроил стрельбу.