У Дніпрі п'ятеро чоловіків розстріляли автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі затримали п’ятьох чоловіків, які стріляли по автомобілю. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Як встановили поліцейські, 11 серпня, близько 23:00, на вул. Баженова у Дніпрі чоловіки на автомобілі BMW Х5 почали стріляти по чужій автівці, після чого поїхали з місця події.
В результаті автомобіль отримав пошкодження, люди не постраждали.
В ході огляду місця події поліцейські знайшли пістолет для стрільби гумовими кулями та стріляні гільзи. Зброя вилучена та направлена на експертизу.
За підозрою у скоєнні злочину встановлені та опитані п’ятеро місцевих жителів віком від 20 до 31 року. Всі вони затримані.
Двом чоловікам вручена підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.
Нагадаємо, зловмисників, які вчинили стрілянину під Києвом, арештували без застави.