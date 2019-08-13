У Дніпрі п'ятеро чоловіків розстріляли автомобіль

Як встановили поліцейські, 11 серпня, близько 23:00, на вул. Баженова у Дніпрі чоловіки на автомобілі BMW Х5 почали стріляти по чужій автівці, після чого поїхали з місця події.

В результаті автомобіль отримав пошкодження, люди не постраждали.

В ході огляду місця події поліцейські знайшли пістолет для стрільби гумовими кулями та стріляні гільзи. Зброя вилучена та направлена на експертизу.

За підозрою у скоєнні злочину встановлені та опитані п’ятеро місцевих жителів віком від 20 до 31 року. Всі вони затримані.

Двом чоловікам вручена підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

Нагадаємо, зловмисників, які вчинили стрілянину під Києвом, арештували без застави.