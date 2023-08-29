В Днепре полицейский застрелил мужчину - СМИ

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В Днепре на улице Ивана Мазепы застрелили мужчину. Как сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный", огонь открыл полицейский после того, как между ним и потерпевшим возник конфликт, передает УНН.

Цитата

"Предварительно, патрульные остановили автомобиль для проверки. Между патрульными и водителем возник конфликт, в результате которого последний набросился на патрульных и начал бить. Один из правоохранителей применил огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что от полученных ранений мужчина погиб на месте. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. По словам одного из очевидцев инцидента, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В машине были дети. Мужчина был пьян, избил патрульных: один из них уже лежа выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", - рассказал он.

Напомним

27 августа полицейские Днепра задержали мужчину, который из окна автомобиля выстрелил несколько раз из травматического пистолета.

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