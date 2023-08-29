У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Дніпрі на вулиці Івана Мазепи застрелили чоловіка. Як повідомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний", вогонь відкрив поліцейський після того, як між ним та потерпілим виник конфлікт, передає УНН.
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"Попередньо, патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між патрульними та водієм виник конфлікт, в результаті якого останній накинувся на патрульних і почав бити. Один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Наразі на місці події працюють екстрені служби. За словами одного з очевидців інциденту, загиблий перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"У машині були діти. Чоловік був п'яний, побив патрульних: один із них уже лежачи вистрілив у нього. Поліцейських доправили до лікарні", - розповів він.
Нагадаємо
27 серпня поліцейські Дніпра затримали чоловіка, який з вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета.