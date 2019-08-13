В Днепре полицейские задержали мужчину, который стрелял на гребном канале
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре полицейские установили и опросили участников конфликта, в результате которого произошла стрельба. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-центре полиции Днепропетровской области.
В ходе спора, который возник между охранником на мужчиной 1989 года рождения последний сделал несколько выстрелов в воздух из пистолета Флобера и скрылся. Личность хулигана установили, доставили в Соборное отделения полиции г. Днепра и опросили.
За совершенное правонарушение на мужчину составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Согласно санкции статьи ему грозит штраф или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Напомним, в Днепре правоохранители задержали ранее судимого злоумышленника, который забил до смерти мужчину.