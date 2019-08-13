Собака привів правоохоронців від тіла жертви до підозрюваного

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника, який забив до смерті чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Злочин стався 9 серпня, приблизно о 12:30, на території садового товариства "Зелена Долина" у м. Дніпро. До поліції надійшло повідомлення від жінки, що вона виявила труп сусіда.

Співробітники поліції встановили, що цього дня потерпілий із знайомим вживали алкогольні напої. Потім між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік упав та втратив свідомість, а зловмисник завдав йому ще кілька ударів, після чого втік з місця злочину.

12 серпня співробітники карного розшуку затримали зловмисника. До розкриття злочину залучили і кінолога зі службовим собакою, який привів поліцейських від тіла померлого до підозрюваного. Чоловіка затримали та доставили до відділення поліції.

За даним фактом в Самарському відділенні поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть). Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин зловмиснику загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який до смерті побив палкою свпівмешканку.

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Кримінал та НП

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