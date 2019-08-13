Собака привела правоохранителей от тела жертвы к подозреваемому

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре правоохранители задержали ранее судимого злоумышленника, который забил до смерти мужчину. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Преступление произошло 9 августа, примерно в 12:30, на территории садового общества "Зеленая Долина" в г. Днепр. В полицию поступило сообщение от женщины, она обнаружила труп соседа.

Сотрудники полиции установили, что в этот день пострадавший со знакомым употребляли алкогольные напитки. Затем между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина упал и потерял сознание, а злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, после чего скрылся с места преступления.

12 августа сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. К раскрытию преступления привлекли и кинолога со служебной собакой, которая привела полицейских от тела умершего к подозреваемому. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

По данному факту в Самарском отделении полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное преступление злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, в Днепропетровской области задержали мужчину, который до смерти избил палкой сожительницу.

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