На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який до смерті побив палкою свпівмешканку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка за побиття жінки до смерті. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 1 серпня ввечері 61-річний чоловік зустрів на вулиці в селі у Криничанському районі свою цивільну дружину.
Між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого жінка образливо висловлювалась на адресу співмешканця. У відповідь на образу чоловік побив співмешканку палкою. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчим відділенням Криничанського відділку поліції за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення.
Нагадаємо, на Херсонщині чоловік до смерті побив племінника металевою кружкою.