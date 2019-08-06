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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який до смерті побив палкою свпівмешканку

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який до смерті побив палкою свпівмешканку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка за побиття жінки до смерті. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 1 серпня ввечері 61-річний чоловік зустрів на вулиці в селі у Криничанському районі свою цивільну дружину.

Між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого жінка образливо висловлювалась на адресу співмешканця. У відповідь на образу чоловік побив співмешканку палкою. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчим відділенням Криничанського відділку поліції за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік до смерті побив племінника металевою кружкою.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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