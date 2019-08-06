В Днепропетровской области задержали мужчину, который до смерти избил палкой сожительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину за избиение женщины до смерти. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 1 августа вечером 61-летний мужчина встретил на улице в селе в Криничанском районе свою гражданскую жену.
Между супругами возник конфликт на почве ревности, во время которого женщина обидно высказывалась в адрес сожителя. В ответ на оскорбление мужчина избил сожительницу палкой. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следственным отделением Криничанского отделения полиции по согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.
Напомним, на Херсонщине мужчина до смерти избил племянника металлической кружкой.