У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який стріляв на веслувальному каналі

В ході суперечки, яка виникла між охоронцем на чоловіком 1989 року народження останній зробив кілька пострілів у повітря з пістолету Флобера та втік. Особу хулігана встановили, доставили до Соборного відділення поліції м. Дніпра та опитали.

За скоєне правопорушення на чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Відповідно до санкції статті йому загрожує штраф, або громадські роботи, або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали раніше судимого зловмисника, який забив до смерті чоловіка.