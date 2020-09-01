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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Дии" временно приостановили прем заявлений на регистрацию ФЛП

Киев • УНН

 • 11208 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В приложении "Дия" временно приостанавливается прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал "Дия".

В "Дии" временно приостановили прем заявлений на регистрацию ФЛП

"Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать более удобным и качественным. Прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового ЕГР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поданные ранее заявления обрабатываются, все данные сохранены.

"Обязательно сообщим, когда снова сможете открыть собственное дело через портал", - указано в сообщении.

Напомним, опубликован закон об отмене регистрации книги учета для ФЛП.

Украинские Национальные Новости

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