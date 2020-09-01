У “Дії” тимчасово призупинили прийом заяв на реєстрацію ФОП

“Ми тимчасово призупиняємо прийом заяв по реєстрації ФОПу, щоб вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів та удосконалити отримання послуг, зробити більш зручнішим та якісним. Прийом заяв розпочнеться приблизно за тиждень, після доопрацювання функціоналу нового ЄДР”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подані раніше заяви опрацьовуються, всі дані збережені.

“Обов’язково повідомимо, коли знову зможете відкрити власну справу через портал”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, опубліковано закон про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів.