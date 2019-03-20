В ГФС засекретили детали растаможки бронированных Maybach Суркиса

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78771 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 175320 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141647 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205464 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251313 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212761 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245818 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208179 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487049 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241277 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
81%
Популярные новости

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 19516 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23700 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25929 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21586 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 16979 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264046 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240446 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325884 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487048 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578686 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32495 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205461 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79025 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75563 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81108 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В ГФС засекретили детали растаможки бронированных Maybach Суркиса

Киев • УНН

 • 17316 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Государственная фискальная служба Украины отказала журналистам в просьбе предоставить информацию о стоимости растаможки автомобилей, приобретенных ООО "Футбольный клуб" Динамо "Киев", передает УНН.

В ГФС засекретили детали растаможки бронированных Maybach Суркиса

По данным "Наши деньги", осенью 2018 года ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" завезло в Украину три автомобиля Mercedes-Benz и два бронированных S650 Maybach Guard общей стоимостью 5,3 млн долл.

УНН обратился к ГФС с просьбой сообщить, сколько уплатило ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" за растаможку указанных автомобилей.

Впрочем, в ГФС отказали в предоставлении запрашиваемой информации, сославшись на отсутствие согласия Общества на ее разглашение.

ГФС не первый отказывает СМИ в предоставлении информации, касающейся ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев". Недавно, например, налоговики, засекретили сумму уплаченных ФК налогов.

А раньше ГФС отказалось увидеть нарушения в том, что ФК платит налоги только с мизерных задекларированных заработных плат своих игроков (в размере до 20 тыс. грн в месяц). В то время, как большая часть заработков футболистами получается из оффшоров, что позволяет клубу не доплачивать в бюджет Украины миллионы гривен.

На этот факт обратили внимание даже в ФИФА. Туда с требованием к "Динамо" оплатить налоговые долги обратился экс-игрок клуба Джереймен Ленс.

Также напомним, в конце 2017 года следователи прокуратуры Киева начали расследование по факту покупки ФК "Динамо Киев" двух автомобилей марки Mercedes-Benz, ML 500 4 MATIC.

По данным следствия, стоимость последних была значительно занижена при таможенном оформлении с целью уклонения от уплаты налогов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортЭкономика
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,575.26