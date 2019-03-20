В ГФС засекретили детали растаможки бронированных Maybach Суркиса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Государственная фискальная служба Украины отказала журналистам в просьбе предоставить информацию о стоимости растаможки автомобилей, приобретенных ООО "Футбольный клуб" Динамо "Киев", передает УНН.
По данным "Наши деньги", осенью 2018 года ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" завезло в Украину три автомобиля Mercedes-Benz и два бронированных S650 Maybach Guard общей стоимостью 5,3 млн долл.
УНН обратился к ГФС с просьбой сообщить, сколько уплатило ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" за растаможку указанных автомобилей.
Впрочем, в ГФС отказали в предоставлении запрашиваемой информации, сославшись на отсутствие согласия Общества на ее разглашение.
ГФС не первый отказывает СМИ в предоставлении информации, касающейся ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев". Недавно, например, налоговики, засекретили сумму уплаченных ФК налогов.
А раньше ГФС отказалось увидеть нарушения в том, что ФК платит налоги только с мизерных задекларированных заработных плат своих игроков (в размере до 20 тыс. грн в месяц). В то время, как большая часть заработков футболистами получается из оффшоров, что позволяет клубу не доплачивать в бюджет Украины миллионы гривен.
На этот факт обратили внимание даже в ФИФА. Туда с требованием к "Динамо" оплатить налоговые долги обратился экс-игрок клуба Джереймен Ленс.
Также напомним, в конце 2017 года следователи прокуратуры Киева начали расследование по факту покупки ФК "Динамо Киев" двух автомобилей марки Mercedes-Benz, ML 500 4 MATIC.
По данным следствия, стоимость последних была значительно занижена при таможенном оформлении с целью уклонения от уплаты налогов.