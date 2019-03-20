У ДФС засекретили деталі розмитнення броньованих Maybach Суркіса

За даними “Наші гроші”, восени 2018 року ТОВ “Футбольний клуб "Динамо" Київ" завезло в Україну три автомобілі Mercedes-Benz та два броньовані S650 Maybach Guard загальною вартістю 5,3 млн дол.

УНН звернувся до ДФС з проханням повідомити, скільки сплатило ТОВ “Футбольний клуб "Динамо" Київ" за розмитнення вказаних автомобілів.

Втім, у ДФС відмовили у наданні запитуваної інформації, пославшись на відсутність згоди Товариства на її розголошення.

ДФС не вперше відмовляє ЗМІ у наданні інформації, яка стосується ТОВ “Футбольний клуб "Динамо" Київ". Нещодавно, наприклад, податківці, засекретили суму сплачених ФК податків.

А раніше ДФС відмовилося побачити порушення у тому, що ФК платить податки лише з мізерних задекларованих заробітних плат своїх гравців (у розмірі до 20 тис. грн місяць). У той час, як більша частина заробітків футболістами отримується з офшорів, що дозволяє клубу не доплачувати у бюджет України мільйони гривень.

На цей факт звернули увагу, навіть, у ФІФА. Туди із вимогою до “Динамо” сплатити податкові борги звернувся екс-гравець клубу Джереймен Ленс.

Також нагадаємо, наприкінці 2017 року слідчі прокуратури Києва почали розслідування за фактом покупки ФК “Динамо Київ” двох автомобілів марки Mercedes-Benz, ML 500 4 MATIC.

За даними слідства, вартість останніх була значно занижена при митному оформленні з метою ухилення від сплати податків.