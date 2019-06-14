В Десне утонул ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Из реки Десна в Чернигове вытащили тело ребенка 2007 года рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
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"В реке Десна возле улицы Старый вокзал в городе Чернигове в 16:37 13 июня сотрудники Черниговской областной водолазно-спасательной станции обнаружили и подняли на поверхность из воды тело ребенка, 2007 года рождения, жителя город Чернигов, который утонул около 15 часов 13 июня" - указали в департаменте.
Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.
Напомним, за сутки в Киеве утонули по меньшей мере трое людей.