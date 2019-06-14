В Десне утонул ребенок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек

"В реке Десна возле улицы Старый вокзал в городе Чернигове в 16:37 13 июня сотрудники Черниговской областной водолазно-спасательной станции обнаружили и подняли на поверхность из воды тело ребенка, 2007 года рождения, жителя город Чернигов, который утонул около 15 часов 13 июня" - указали в департаменте.

Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

Напомним, за сутки в Киеве утонули по меньшей мере трое людей.