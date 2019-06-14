У Десні втопилася дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. З річки Десна у Чернігові витягли тіло дитини 2007 року народження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
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"У річці Десна біля вулиці Старий вокзал в місті Чернігові о 16:37 13 червня працівниками Чернігівської обласної водолазно-рятувальної станції виявлено та піднято на поверхню з води тіло дитини, 2007 року народження, мешканця місто Чернігів, який потонув близько 15 години 13 червня", - вказали в департаменті.
Обставини та причина смерті встановлюються.
Нагадаємо, за добу в Києві втопилось щонайменше троє людей.