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У водоймах в Україні з початку червня втопилися понад 100 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні з початку червня на водоймах потонуло вже 103 людини, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У водоймах в Україні з початку червня втопилися понад 100 людей

"З початку червня 2019 року на водоймах країни загинуло вже 103 людини", - вказали у відомстві.

Також вказано, що за останню добу зафіксовано 10 випадків утоплення.

Зокрема, на Сумщині 4 випадки, у річках Сейм, Псел та у ставку в селі Сім’янівка Конотопського району. У місті Васильківка у Запорізькій області у ставку під час купання втопився хлопчик 2011 року народження. На Черкащині зареєстровано два випадки утоплення: в місті Сміла у річці Тясмин знайдено тіло підлітка 2006 року народження, та в Черкасах у Дніпрі виявили тіло 45-річного чоловіка.

Водночас на Львівщині, у селі Сокільники, в озері втопився юнак 2002 року народження.

Причиною нещасних випадків на водоймах рятувальники називають недотримання правил безпечної поведінки на воді. Зокрема, купання в необладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 дитини. При цьому врятовано 156 громадян, у тому числі 24 дитини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку травня втопилося 24 дитини.

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