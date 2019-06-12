В водоемах в Украине с начала июня утонули более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Украине с начала июня на водоемах утонуло уже 103 человека, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"С начала июня 2019 года на водоемах страны погибли уже 103 человека", - указали в ведомстве.
Также указано, что за последние сутки зафиксировано 10 случаев утопления.
В частности, в Сумской области 4 случая, в реках Сейм, Псел и в пруду в селе Семяновка Конотопского района. В городе Васильковка в Запорожской области в пруду во время купания утонул мальчик 2011 рождения. В Черкасской области зарегистрировано два случая утопления: в городе Смела в реке Тясмин найдено тело подростка 2006 года рождения, и в Черкассах в Днепре обнаружили тело 45-летнего мужчины.
В то же время во Львовской области, в селе Сокольники, в озере утонул юноша 2002 года рождения.
Причиной несчастных случаев на водоемах спасатели называют несоблюдение правил безопасного поведения на воде. В частности, купание в необорудованных для этого местах и в нетрезвом состоянии.
"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасено 156 граждан, в том числе 24 ребенка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала мая утонули 24 ребенка.