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З початку травня втопилося 24 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. З початку травня потонуло 24 дитини, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.

З початку травня втопилося 24 дитини

В повідомленні зазначається, що з початку літнього сезону, а саме з травня в Україні потонуло 24 дитини. В травні 12 дітей, та ще 12 упродовж червня.

У зв'язку з літнім відпочинком українців на природі, кількість нещасних випадків на водоймах збільшується.

"Дотримуйтесь правил поведінки на воді та привчайте до цього дітей. Пильнуйте за малечею та не залишайте її без нагляду", - закликає Нацполіція.

Як повідомляв УНН, восьмирічний хлопчик опинився у комі після втоплення. 

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