З початку травня втопилося 24 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. З початку травня потонуло 24 дитини, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
В повідомленні зазначається, що з початку літнього сезону, а саме з травня в Україні потонуло 24 дитини. В травні 12 дітей, та ще 12 упродовж червня.
У зв'язку з літнім відпочинком українців на природі, кількість нещасних випадків на водоймах збільшується.
"Дотримуйтесь правил поведінки на воді та привчайте до цього дітей. Пильнуйте за малечею та не залишайте її без нагляду", - закликає Нацполіція.
Як повідомляв УНН, восьмирічний хлопчик опинився у комі після втоплення.