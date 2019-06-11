З початку травня втопилося 24 дитини

В повідомленні зазначається, що з початку літнього сезону, а саме з травня в Україні потонуло 24 дитини. В травні 12 дітей, та ще 12 упродовж червня.



У зв'язку з літнім відпочинком українців на природі, кількість нещасних випадків на водоймах збільшується.



"Дотримуйтесь правил поведінки на воді та привчайте до цього дітей. Пильнуйте за малечею та не залишайте її без нагляду", - закликає Нацполіція.



Як повідомляв УНН, восьмирічний хлопчик опинився у комі після втоплення.