С начала мая утонули 24 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала мая утонули 24 ребенка, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
В сообщении отмечается, что с начала летнего сезона, а именно с мая в Украине утонули 24 ребенка. В мае 12 детей, и еще 12 в течение июня.
В связи с летним отдыхом украинцев на природе, количество несчастных случаев на водоемах увеличивается.
"Соблюдайте правила поведения на воде и приучайте к этому детей. Следите за малышами и не оставляйте их без присмотра", - призывает Нацполиция.
Как сообщал УНН, восьмилетний мальчик оказался в коме после утопления.