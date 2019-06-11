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С начала мая утонули 24 ребенка

Киев • УНН

 • 9945 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала мая утонули 24 ребенка, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

С начала мая утонули 24 ребенка

В сообщении отмечается, что с начала летнего сезона, а именно с мая в Украине утонули 24 ребенка. В мае 12 детей, и еще 12 в течение июня.

В связи с летним отдыхом украинцев на природе, количество несчастных случаев на водоемах увеличивается.

"Соблюдайте правила поведения на воде и приучайте к этому детей. Следите за малышами и не оставляйте их без присмотра", - призывает Нацполиция.

Как сообщал УНН, восьмилетний мальчик оказался в коме после утопления.

Украинские Национальные Новости

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