С начала мая утонули 24 ребенка

В сообщении отмечается, что с начала летнего сезона, а именно с мая в Украине утонули 24 ребенка. В мае 12 детей, и еще 12 в течение июня.



В связи с летним отдыхом украинцев на природе, количество несчастных случаев на водоемах увеличивается.



"Соблюдайте правила поведения на воде и приучайте к этому детей. Следите за малышами и не оставляйте их без присмотра", - призывает Нацполиция.



Как сообщал УНН, восьмилетний мальчик оказался в коме после утопления.