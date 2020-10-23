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В Гостаможслужбе уволили руководителей 6 подразделений

В Гостаможслужбе уволили руководителей 6 подразделений

Киев  •  УНН

 • 16180 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Государственной таможенной службе Украины освобождены от исполнения обязанностей 5 руководителей областных и координационно-мониторинговой таможен. Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы, передает УНН.

"Сегодня, 23 октября, освобождены от исполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.) и координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен Гостаможслужбы, среди основных задач которых будет обеспечение сохранения курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.

Напомним, что 21 октября Государственная таможенная служба уволила руководителя Одесской таможни и инициировала полный аудит.

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