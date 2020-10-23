В Гостаможслужбе уволили руководителей 6 подразделений

"Сегодня, 23 октября, освобождены от исполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.) и координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен Гостаможслужбы, среди основных задач которых будет обеспечение сохранения курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.

Напомним, что 21 октября Государственная таможенная служба уволила руководителя Одесской таможни и инициировала полный аудит.