Державна митна служба звільнила очільника Одеської митниці та ініціювала повний аудит
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Державна митна служба України звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика та призначила проведення повного аудиту. Про це повідомили у пресцентрі ДМС України, передає УНН.
"21 жовтня зі своєї посади звільнений виконуючий обов'язки начальника Одеська митниця Держмитслужби Денис Пудрик. На цю посаду пан Пудрик був призначений 21 серпня", - повідомили у пресцентрі.
Зазначається, що причиною звільнення є негативні результати роботи митниці упродовж двох місяців. "Керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовані численні випадки заниження вартості імпортованих товарів. Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту — на 11,6%", - повідомили у ДМС.
Додається, що саме це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи.
"У зв'язку із встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці. Його висновки будуть оголошені після закінчення перевірки", - додали у пресцентрі.
Раніше УНН повідомляв, що чиновника Дніпропетровської митниці підозрюють у завданні збитків на понад 1 млн грн.