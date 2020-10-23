У Держмитслужбі звільнили керівників 6 підрозділів

“Сьогодні, 23 жовтня, звільнені від виконання обов’язків начальника митниці Держмитслужби керівники Київської (Сличко С.В.), Галицької (Цабак В.Я.), Волинської (Вісьтак І.Я.), Буковинської (Терещук Ю.В.), Дніпровської (Мусієнко О.І.) та координаційно-моніторингової (Нідерман С.С.) митниць", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незабаром будуть призначені нові очільники цих митниць Держмитслужби, серед основних завдань яких буде забезпечення збереження курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів.

Нагадаємо, що 21 жовтня Державна митна служба звільнила очільника Одеської митниці та ініціювала повний аудит.