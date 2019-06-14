В Госдуме прокомментировали события с танкерами, назвав видео военных США "размытыми"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. США планомерно “раскачивают ситуацию вокруг Ирана, нагнетая истерию вокруг инцидента с танкерами в Оманском заливе”. Такое мнение в пятницу журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Нагнетание истерии со стороны США из-за инцидента в Оманском заливе может говорить о планомерном раскачивании ситуации вокруг Ирана. Так называемые видеодоказательства Вашингтона о причастности Тегерана к атаке на два танкера носят весьма расплывчатый характер”, — сказал он, сравнив их с фейковыми репортажами о “спасении” сирийцев организацией “Белые каски”.
По мнению Слуцкого, необходимо независимое расследование инцидента, за которое высказались бы все члены СБ ООН. “Только потом можно будет судить о том, кто виноват, и предлагать какие-то меры воздействия”, — сказал он.
Слуцкий также напомнил, что 7 июля истечет срок ультиматума Ирана по вопросу об участии в Совместном всеобъемлющем плане действий, призванном гарантировать мирный характер иранской ядерной программы. “Вместо создания негативного фона и искусственной напряженности нужно продолжать диалог для недопущения обрушения ядерной сделки и выхода иранской стороны из ДНЯО. Иначе может быть нанесен урон глобальной безопасности”, — резюмировал Слуцкий.
Как сообщал УНН, Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в заливе Омана.