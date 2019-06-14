У Держдумі прокоментували події з танкерами, назвавши відео військових США "розмитими"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. США планомірно “розгойдують ситуацію навколо Ірану, нагнітаючи істерію навколо інциденту з танкерами в затоці Омана”. Таку думку в п’ятницю журналістам висловив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Нагнітання істерії з боку США через інцидент в затоці Омана може говорити про планомірне розгойдуванні ситуації навколо Ірану. Так звані відеодокази Вашингтона про причетність Тегерана до атаки на два танкери мають досить розпливчастий характер”, — сказав він, порівнявши їх з фейковими репортажами про “порятунок” сирійців організацією “Білі каски”.
На думку Слуцького, необхідне незалежне розслідування інциденту, за яке висловилися б всі члени РБ ООН. “Тільки потім можна буде судити про те, хто винен, і пропонувати якісь заходи впливу”, — сказав він.
Слуцький також нагадав, що 7 липня закінчиться термін ультиматуму Ірану з питання про участь в Спільному всеосяжному плані дій, покликаному гарантувати мирний характер іранської ядерної програми. “Замість створення негативного фону і штучної напруженості потрібно продовжувати діалог для недопущення обвалу ядерної угоди і виходу іранської сторони з ДНЯЗ. Інакше може бути завдано шкоди глобальній безпеці”, — резюмував Слуцький.
Як повідомляв УНН, Трамп звинуватив Іран в атаці на танкери в затоці Омана.