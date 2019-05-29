В ГБР прошла первая официальная волна увольнений

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69526 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121564 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111215 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137479 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144596 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130115 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В ГБР прошла первая официальная волна увольнений

В ГБР прошла первая официальная волна увольнений

Киев  •  УНН

 • 26074 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех сотрудников правоохранительных органов. Об этом сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, были уволены директор теруправления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель 2-го управления организации досудебных расследований Александр Тура, руководителя финансового управления Денис Луцик, а также руководитель управления обеспечения деятельности Василий Титарчук.

В приказах об увольнении отмечается, что их увольняют в связи с несоответствием занимаемым должностям, на которые они были приняты со сроком испытания на 6 месяцев.

Ранее УНН сообщал, что директор Государственного бюро расследования Роман Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за публикации новости о представлении Андреем Портновым заявлений о коррупции со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.

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