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Труба звільнив керівника прес-служби ДБР через новину про заяву Портнова

Труба звільнив керівника прес-служби ДБР через новину про заяву Портнова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Директор Державного бюро розслідування Роман Труба звільнив керівника прес-служби ДБР через публікацію новини про подання Андрієм Портновим заяв про корупцію з боку п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Вінокурова на своїй сторінці Facebook, передає УНН.

"Сьогодні Директор ДБР Роман Труба змінив нам в.о. керівника прес-служби Андрія Мальчика. Змінив через публікацію на сайті та Facebook-сторінці новини про реєстрацією провадження за заявою Андрія Портнова", - зазначила вона.

За її словами, це вже не перший випадок цензури, пов‘язаний саме з провадженнями, де згадуються гучні прізвища. Роман Труба мотивував рішення змінити Андрія Мальчика тим, що той мав стати "людиною директора".

При цьому вона додала, що сьогодні ж прес-службі призначили нового в.о. начальника прес-служби Державного бюро розслідувань – дизайнера Максима Білоусенка, якого, за клопотанням команди прес-служби, ще півтора місяці тому зняв – через відсутність освіти, належного досвіду, абсолютну некомпетентність та як наслідок – невміння знайти спільну мову з колективом. У прес-службі також очікують нових звільнень уже найближчим часом.

Також в прес-службі наголосили, що згідно законом про "Державне бюро розслідувань", кадрові питання директор має погоджувати із першим заступником та заступником, а в.о. керівника підрозділу, відповідно до закону, призначається старший за віком службовець підрозділу. Призначений в.о. - не старший за віком, тоді як про "бути людиною директора", як основний критерій під час призначення, у законі нічого не написано.

Нагадаємо, 21 травня екс-заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов подав до Державного бюро розслідувань заяву зі звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів.

Українські Національні Новини

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