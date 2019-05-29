У ДБР пройшла перша офіційна хвиля звільнень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив чотирьох співробітників правоохоронного органу. Про це співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, було звільнено Директора Теруправління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника 2-го управління організації досудових розслідувань Олександра Туру, керівника фінансового управління Дениса Луцика, а також керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.
У наказах на звільнення зазначається, що посадовців звільняють у зв'язку з невідповідністю займаним посадам, на які вони були прийняті зі строком випробування на 6 місяців.
Раніше УНН повідомляв, що директор Державного бюро розслідування Роман Труба звільнив керівника прес-служби ДБР через публікацію новини про подання Андрієм Портновим заяв про корупцію з боку п’ятого президента України Петра Порошенка.