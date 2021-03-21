В Дании умер сотрудник больницы после прививки AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Дании после вакцинации препаратом компании AstraZeneca были госпитализированы двое сотрудников больницы. Позже один из них скончался. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датское агентство по лекарственным средствам, передает УНН.
Детали
Оба сотрудника больницы получили вакцину от коронавируса AstraZeneca менее чем за 14 дней до госпитализации, уточняет агентство.
По данным газеты Extra Bladet, в больницу была доставлена 30-летняя женщина. У нее наблюдалось кровотечение, образование сгустков крови и низкий уровень тромбоцитов. Сейчас она проходит лечение. Вторым пациентом, который умер, был человек, его личность и предварительная причина смерти не уточняется. Газета также отмечает, что оба пациента — сотрудники медицинского учреждения.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в Норвегии госпитализировали трех медицинских работников, которые сделали прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам старшего врача Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурда борзых, их госпитализировали из-за “очень необычные симптомы”: кровотечения, сгустки крови и низкое количество тромбоцитов.
Контекст
В марте страны начали отказываться от применения препарата AstraZeneca для вакцинации против коронавируса. Так, Дания и Норвегия приостановили вакцинацию из-за сообщения о образование тромбов в вакцинированных. Австрия и Италия отказались от использования отдельных партий вакцины. EMA сообщало, что было выявлено 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, которые получили дозу этой вакцины.
Позже в ВОЗ объявили вывод о безопасности вакцины AstraZeneca.