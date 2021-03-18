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У Норвегії заявили, що підтвердили утворення тромбів після вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Вакцина проти коронавірусу від британсько-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може в подальшому призвести до утворення тромбів. Про це повідомила в четвер газета Verdens Gang з посиланням на висновки групи вчених, які досліджували трьох медиків у віці до 50 років, госпіталізованих до лікарні Ріскхоспіталет при Університеті Осло через тромби. Один з медиків помер, передає УНН.

Деталі

“Наша теорія про те, що це сильна імунна відповідь, яка з великою ймовірністю виникла після вакцинації, знайшла підтвердження. Ми визначили специфічні антитіла у тромбоцитів, які дають картину, яка знайома нам з інших областей медицини, але викликана медикаментами”, — підкреслив професор Пол Андре Хольме, якого цитує видання.

“У нас є причина. Ніщо інше, крім вакцини, не може пояснити те, що ми отримали цю імунну відповідь”, — вказав він, висловивши впевненість у тому, що утворення тромбів викликали антитіла.

Контекст

Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик. Після цього про припинення прищепних кампаній даним препаратом заявили влади Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Румунії, Швеції та ін. На сьогоднішній день застосування вакцини AstraZeneca призупинила 21 країна, продовжують використовувати препарат 47 країн.

За статистикою ВООЗ — у Норвегії 81 301 випадок захворювання, 641 людина загинула.

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