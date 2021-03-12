Румунія призупиняє вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca

Деталі

Це рішення було прийнято після того, як Італія тимчасово призупинила використання вакцини AstraZeneca з партії ABV2856. Румунія отримала 7 лютого з цієї партії 81,1 тис. доз. Починаючи з 15 лютого були використані 77 049 доз, 4 257 доз, що що залишилися, в даний час виключені з процесу вакцинації населення і будуть замінені з тим, щоб не перешкоджати кампанії з імунізації.

Національний комітет по координації вакцинації проти COVID підкреслив, що це рішення прийнято як крайній захід щодо безпеки, і в даний час в Румунії немає наукових аргументів, які спонукали б прийняти його. “Рішення помістити відповідну партію в карантин було прийнято виключно на основі подій в Італії”, — наголошується в його повідомленні. Вакцинація препаратами AstraZeneca з інших партій, які перебувають на території Румунії, буде продовжена.

Комітет уточнив, що Румунія не отримувала вакцину AstraZeneca з партії ABV 5300 в 1,6 млн доз, відправлених в 17 країн ЄС, через які певні країни прийняли рішення тимчасово призупинити вакцинацію, а Європейське фармацевтичне агентство почало розслідування.

До теперішнього часу дев’ять європейських країн відмовилися від використання вакцини AstraZeneca після того, як надійшли повідомлення про важку побічну реакцію і навіть смерті осіб, які зробили щеплення, зазначає “Радіо Румунії”.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Румунії 840 116 випадків захворювання, 21 156 осіб загинули.