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Румыния приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Румыния приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 16231 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Румынские власти решили временно приостановить использование доз одной из партий вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca до завершения оценки препарата Европейским фармацевтическим агентством (EMA). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Romania TV.

Детали

Это решение было принято после того, как Италия временно приостановила использование вакцины AstraZeneca из партии ABV2856. Румыния получила 7 февраля из этой партии 81,1 тыс. доз. Начиная с 15 февраля были использованы 77 049 доз, оставшиеся 4 257 доз в настоящее время исключены из процесса вакцинации населения и будут заменены с тем, чтобы не препятствовать кампании по иммунизации.

Национальный комитет по координации вакцинации против COVID подчеркнул, что это решение принято как мера крайней предосторожности, и в настоящее время в Румынии нет научных аргументов, которые побудили бы принять его. “Решение поместить соответствующую партию в карантин было принято исключительно на основе событий в Италии”, — отмечается в его сообщении. Вакцинация препаратами AstraZeneca из других партий, находящихся на территории Румынии, будет продолжена.

Комитет уточнил, что Румыния не получала вакцину AstraZeneca из партии ABV 5300 в 1,6 млн доз, отправленных в 17 стран ЕС, из-за которых определенные страны приняли решение временно приостановить вакцинацию, а Европейское фармацевтическое агентство начало расследование.

До настоящего времени девять европейских стран отказались от использования вакцины AstraZeneca после того, как поступили сообщения о тяжелой побочной реакции и даже смерти лиц, сделавших прививку, отмечает “Радио Румынии”.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Румынии 840 116 случаев заболевания, 21 156 человек погибли.

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