У Данії помер співробітник лікарні після щеплення AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН, У Данії після вакцинації препаратом компанії AstraZeneca були госпіталізовані двоє співробітників лікарні. Пізніше один з них помер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на данське агентство з лікарських засобів, передає УНН.
Деталі
Обидва співробітника лікарні отримали вакцину від коронавірусу AstraZeneca менш ніж за 14 днів до госпіталізації, уточнює агентство.
За даними газети Extra Bladet, в лікарню була доставлена 30-річна жінка. У неї спостерігалося кровотеча, утворення згустків крові і низький рівень тромбоцитів. Зараз вона проходить лікування. Другим пацієнтом, який помер, був чоловік, про його особистість і попередну причину смерті не уточнюється. Газета також зазначає, що обидва пацієнта — співробітники медичного закладу.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що в Норвегії госпіталізували трьох медичних працівників, які зробили щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. За словами старшого лікаря Норвезького агентства з лікарських засобів Сигурда Хортемо, їх госпіталізували через “дуже незвичайні симптоми”: кровотечі, згустки крові і низьку кількість тромбоцитів.
Контекст
У березні країни почали відмовлятися від застосування препарату AstraZeneca для вакцинації проти коронавірусу. Так, Данія і Норвегія призупинили вакцинацію через повідомлення про утворення тромбів у вакцинованих. Австрія та Італія відмовилися від використання окремих партій вакцини. EMA повідомляло, що було виявлено 30 випадків тромбоемболії серед 5 млн осіб, які отримали дозу цієї вакцини.
Пізніше у ВООЗ оголосили висновок щодо безпечності вакцини AstraZeneca.