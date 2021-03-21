У Данії помер співробітник лікарні після щеплення AstraZeneca

Деталі

Обидва співробітника лікарні отримали вакцину від коронавірусу AstraZeneca менш ніж за 14 днів до госпіталізації, уточнює агентство.

За даними газети Extra Bladet, в лікарню була доставлена ​​30-річна жінка. У неї спостерігалося кровотеча, утворення згустків крові і низький рівень тромбоцитів. Зараз вона проходить лікування. Другим пацієнтом, який помер, був чоловік, про його особистість і попередну причину смерті не уточнюється. Газета також зазначає, що обидва пацієнта — співробітники медичного закладу.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в Норвегії госпіталізували трьох медичних працівників, які зробили щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. За словами старшого лікаря Норвезького агентства з лікарських засобів Сигурда Хортемо, їх госпіталізували через “дуже незвичайні симптоми”: кровотечі, згустки крові і низьку кількість тромбоцитів.

Контекст

У березні країни почали відмовлятися від застосування препарату AstraZeneca для вакцинації проти коронавірусу. Так, Данія і Норвегія призупинили вакцинацію через повідомлення про утворення тромбів у вакцинованих. Австрія та Італія відмовилися від використання окремих партій вакцини. EMA повідомляло, що було виявлено 30 випадків тромбоемболії серед 5 млн осіб, які отримали дозу цієї вакцини.

Пізніше у ВООЗ оголосили висновок щодо безпечності вакцини AstraZeneca.