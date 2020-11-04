В "чернобыльской зоне" двое мужчин собрали 40 кг грибов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Пограничники обнаружили в зоне ЧАЭС двух мужчин, которые собрали 40 кг грибов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера вечером пограничники отдела "Млачевка" с сотрудниками Нацполиции дважды задерживали мужчин, которые собирали грибы в "чернобыльской зоне". Оба грибников, жители соседних сел, незаконно проникли в зону отчуждения. На момент встречи с правоохранителями мужчины собрали всего около 40 килограммов грибов. По словам нарушителей, собирали для собственного потребления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции оформили на грибников административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению (Статья 46-1 КУоАП).
"Грибы, собранные на радиоактивно загрязненной территории, изъяли. Наряду с этим пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовного преступления. В частности, ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов", - указано в сообщении.
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